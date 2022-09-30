Нарышкин обвинил Запад в теракте на «Северных потоках»

Сергей Нарышкин назвал атаки на газопроводы терактом
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Россия имеет доказательства того, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» организованы странами Запада. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«У России уже есть материалы, которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на «Северных потоках», — заявил РИА «Новости» Нарышкин. По его словам, эти атаки являются терактом, виновников которого западные страны всячески пытаются скрыть.
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