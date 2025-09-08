Над Тульской областью отражена атака БПЛА ВСУ

Миляев: подразделения ПВО РФ сбили три украинских БПЛА над Тульской областью
В результате атаки БПЛА ВСУ пострадавших нет
В результате атаки БПЛА ВСУ пострадавших нет
Три украинских БПЛА были уничтожены подразделениями ПОВ Минобороны России сегодня ночью над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате боевой работы минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника», — написал Миляев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, а экстренные службы региона находятся в режиме повышенной готовности.

Вечером 7 сентября в Донецке и Макеевке были отмечены взрывы. Согласно данным ТАСС, в небе над городом наблюдалась повышенная активность беспилотников. В Курской области был введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, а в Запорожской области зафиксированы отключения электроэнергии.

