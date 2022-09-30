Россия признала ДНР и ЛНР в границах 2014 года

Дмитрий Песков заявил, что границы Запорожской и Херсонской областей нужно еще уточнить
Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики в границах 2014 года (на момент начала гражданской войны на Украине). Об этом в ходе конференц-колла журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Донецкая и Луганская народные республики признаны РФ в рамках границ 2014 года», — заявил Песков. В каких территориях Россия признала незавимость Херсонской и Запорожской областей, Песков пообещал уточнить.
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