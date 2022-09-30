Россия признала ДНР и ЛНР в границах 2014 года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что границы Запорожской и Херсонской областей нужно еще уточнить Фото:

Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики в границах 2014 года (на момент начала гражданской войны на Украине). Об этом в ходе конференц-колла журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Донецкая и Луганская народные республики признаны РФ в рамках границ 2014 года», — заявил Песков. В каких территориях Россия признала незавимость Херсонской и Запорожской областей, Песков пообещал уточнить.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики в границах 2014 года (на момент начала гражданской войны на Украине). Об этом в ходе конференц-колла журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Донецкая и Луганская народные республики признаны РФ в рамках границ 2014 года», — заявил Песков. В каких территориях Россия признала незавимость Херсонской и Запорожской областей, Песков пообещал уточнить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...