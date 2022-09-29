Челябинские приставы приостановят дела мобилизованных бизнесменов

Судебные приставы пойдут навстречу мобилизованным челябинцам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Судебные приставы Челябинской области приостановят исполнительные производства в отношении мобилизованных бизнесменов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявить об этом граждане смогут на призывных пунктах.

«Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению. Заявления о приостановлении данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов», — сообщили в службе судебных приставов (ССП) региона на сайте.

В ССП добавили, что есть и другие способы обратиться с вопросом о приостановлении производств. Путей два: подать заявление в подразделение службы или сделать это с помощью сервиса госуслуг.

Со всеми вопросами родственникам военнослужащих предложили обращаться на «горячую линию» в Челябинске. Памятку и образец заявления можно увидеть на официальном сайте СПП в разделе «Образцы письменных обращений».

В России с 21 сентября объявлено о проведении частичной мобилизации. Призванные граждане отправятся в зону проведения спецоперации на Донбассе. Официальные договоры о включении четырех новых регионов в состав РФ будут подписаны вечером 30 сентября в 17 часов по уральскому времени.