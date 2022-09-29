Президент РФ Владимир Путин готовит объемное выступление 30 сентября. Оно состоится после того, как глава государства подпишет договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Минобороны РФ озвучило основные цели мобилизованных граждан РФ. Они будут участвовать в обороне освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий. URA.RU приводит главные новости к вечеру 28 сентября.
Главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожья и Херсонской области прибыли в Москву. Они будут участвовать в подписании документов о присоединении данных территорий к России. Такое решение было принято по итогам референдумов, которые прошли 23—27 сентября. Церемония присоединения освобожденных территорий к РФ состоится 30 сентября в 15:00 по мск.
- Президент России Владимир Путин готовит объемное обращение к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это выступление не стоит путать с посланием к Федеральному собранию. Путин обратится к гражданам после подписания документов о присоединении Донбасса, Запорожья и Херсонской области к России.
- Минобороны РФ раскрыло, какие задачи будут выполнять мобилизованные россияне на фронте. По данным ведомства, после боевого слаживания их отправят на оборону освобожденных территорий.
- Россияне, которые имеют бронь от мобилизации, получат специальное удостоверение. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф». Удостоверение будет свидетельствовать об отсрочке от мобилизации.
- Госдума запретит родственникам мобилизованных забирать их вклады. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В Госдуме опасаются злоупотреблений, если право на закрытие вкладов перейдет к родственникам.
- Россияне, состоящие на воинском учете, могут покидать место жительства в период частичной мобилизации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Гражданам не нужно получать разрешение военных комиссариатов на передвижения.
- Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. Об этом сообщили региональные власти. Ранее аналогичный пункт развернули на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
- Глава Дагестана Сергей Меликов отчитал подчиненных, которые организовали призыв в Дербенте через громкоговоритель. Местные чиновники требовали, чтобы в военкоматы направили все мужчины города, а не только подлежащие мобилизации. Меликов извинился за выходку своих подчиненных.
- Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к Путину с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации жителям республики. Она заявила, что дагестанцы недостаточно подготовлены к отправке на фронт. Она напомнила, что на передовой уже находятся более трех тысяч дагестанцев.
Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Это решение связано с проведением спецоперации на Украине с 24 февраля. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В первую очередь, это те, кто проходил срочную службу и имеют специальную подготовку и соответствующий опыт.