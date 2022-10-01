Автомобилисты снова встали в пробку на Тюменском тракте
На Тюменском тракте под Екатеринбургом автомобилисты снова стали в пробку. Ее протяженность составила порядка 15 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
В пробку встали машины, едущие в сторону Екатеринбурга. Сложная дорожная ситуация начинается от поселка Малобрусянское и заканчивается в районе Бобровки. Протяженность пробки — почти 15 километров, причина — дорожные работы на этом участке.
Автомобилисты не первый раз встают в пробку на Тюменском тракте. 10 сентября сложная дорожная ситуация в этом районе сохранялась 10 часов.
Пробка начинается от Малобрусянского и заканчивается возле Бобровки
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