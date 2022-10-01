01 октября 2022

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в 15-километровую пробку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Автомобилисты снова встали в пробку на Тюменском тракте Фото:

На Тюменском тракте под Екатеринбургом автомобилисты снова стали в пробку. Ее протяженность составила порядка 15 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В пробку встали машины, едущие в сторону Екатеринбурга. Сложная дорожная ситуация начинается от поселка Малобрусянское и заканчивается в районе Бобровки. Протяженность пробки — почти 15 километров, причина — дорожные работы на этом участке.

Автомобилисты не первый раз встают в пробку на Тюменском тракте. 10 сентября сложная дорожная ситуация в этом районе сохранялась 10 часов.

Пробка начинается от Малобрусянского и заканчивается возле Бобровки

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На Тюменском тракте под Екатеринбургом автомобилисты снова стали в пробку. Ее протяженность составила порядка 15 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». В пробку встали машины, едущие в сторону Екатеринбурга. Сложная дорожная ситуация начинается от поселка Малобрусянское и заканчивается в районе Бобровки. Протяженность пробки — почти 15 километров, причина — дорожные работы на этом участке. Автомобилисты не первый раз встают в пробку на Тюменском тракте. 10 сентября сложная дорожная ситуация в этом районе сохранялась 10 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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