Медведев: Германия объявила войну России

Германия объявила России масштабную гибридную войну. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну», — написал Медведев в Telegram. Исходя из этого Германию стоит считать врагом России, добавил он.
Так зампредседателя Совбеза ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. Ранее тот объявил, что Россия является «надежным энергетическим партнером», пишет «Царьград».
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