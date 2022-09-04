Медведев: Германия объявила войну России

Медведев: Германия объявила России гибридную войну
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Политсовет партии
Германия действует как враг России, считает Медведев Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Германия объявила России масштабную гибридную войну. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну», — написал Медведев в Telegram. Исходя из этого Германию стоит считать врагом России, добавил он.

Так зампредседателя Совбеза ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. Ранее тот объявил, что Россия является «надежным энергетическим партнером», пишет «Царьград».

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Германия объявила России масштабную гибридную войну. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну», — написал Медведев в Telegram. Исходя из этого Германию стоит считать врагом России, добавил он. Так зампредседателя Совбеза ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. Ранее тот объявил, что Россия является «надежным энергетическим партнером», пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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