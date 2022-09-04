Медведев: Германия объявила войну России

Медведев: Германия объявила России гибридную войну

04 сентября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Германия действует как враг России, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия объявила России масштабную гибридную войну. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну», — написал Медведев в Telegram. Исходя из этого Германию стоит считать врагом России, добавил он. Так зампредседателя Совбеза ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. Ранее тот объявил, что Россия является «надежным энергетическим партнером», пишет «Царьград».

Германия объявила России масштабную гибридную войну. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил. Иными словами, объявила России гибридную войну», — написал Медведев в Telegram. Исходя из этого Германию стоит считать врагом России, добавил он. Так зампредседателя Совбеза ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. Ранее тот объявил, что Россия является «надежным энергетическим партнером», пишет «Царьград».