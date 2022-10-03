Алексей Бетехтин уверен, что его спальный мешок согреет бойца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин передал свое снаряжение, с которым ходил на перевал Дятлова, мобилизованному другу. Как он сообщил журналистам во время сбора представителей учреждений культуры Южного Урала, его форма напрямую попала в руки новому бойцу.

«Я подготовил всю форму. Но вчера у меня мой товарищ и друг получил повестку, и я передал свою форму ему. Так что я сюда [регисполком „Единой России“] ее не донес. Она попала прямо в руки новому бойцу», — рассказал Бетехтин журналистам.

Министр отметил, что он также отдал другу свой спальный мешок, с которым ходил на перевал Дятлова. По словам Бетехтина, спальник согревает при температуре до минус ста градусов, в нем бойцу точно будет тепло.

Руководитель министерства отметил, что многие работники культуры откликнулись на предложение губернатора области Алексея Текслера собрать для мобилизованных земляков туристические коврики и спальники. Многие из работников ходят в походы, и пожертвовали свое снаряжение на нужды мобилизованных.

Ранее Текслер предложил жителям региона помочь собрать мобилизованных граждан на фронт. Большую часть теплых вещей правительство области сможет закупить, однако ковриков и спальников, по словам Текслера, в свободной продаже почти не осталось. Губернатор сделал упор на то, что регион является туристическим, многие жители имеют необходимое снаряжение, и попросил их отдать снаряжение на нужны мобилизованных.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин приехал в пункт сбора помощи мобилизованным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители несут туристические коврики, пенки, и спальные мешки для мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU