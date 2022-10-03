Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин передал свое снаряжение, с которым ходил на перевал Дятлова, мобилизованному другу. Как он сообщил журналистам во время сбора представителей учреждений культуры Южного Урала, его форма напрямую попала в руки новому бойцу.
«Я подготовил всю форму. Но вчера у меня мой товарищ и друг получил повестку, и я передал свою форму ему. Так что я сюда [регисполком „Единой России“] ее не донес. Она попала прямо в руки новому бойцу», — рассказал Бетехтин журналистам.
Министр отметил, что он также отдал другу свой спальный мешок, с которым ходил на перевал Дятлова. По словам Бетехтина, спальник согревает при температуре до минус ста градусов, в нем бойцу точно будет тепло.
Руководитель министерства отметил, что многие работники культуры откликнулись на предложение губернатора области Алексея Текслера собрать для мобилизованных земляков туристические коврики и спальники. Многие из работников ходят в походы, и пожертвовали свое снаряжение на нужды мобилизованных.
Ранее Текслер предложил жителям региона помочь собрать мобилизованных граждан на фронт. Большую часть теплых вещей правительство области сможет закупить, однако ковриков и спальников, по словам Текслера, в свободной продаже почти не осталось. Губернатор сделал упор на то, что регион является туристическим, многие жители имеют необходимое снаряжение, и попросил их отдать снаряжение на нужны мобилизованных.
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин приехал в пункт сбора помощи мобилизованным
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин передал свое снаряжение, с которым ходил на перевал Дятлова, мобилизованному другу. Как он сообщил журналистам во время сбора представителей учреждений культуры Южного Урала, его форма напрямую попала в руки новому бойцу. «Я подготовил всю форму. Но вчера у меня мой товарищ и друг получил повестку, и я передал свою форму ему. Так что я сюда [регисполком „Единой России“] ее не донес. Она попала прямо в руки новому бойцу», — рассказал Бетехтин журналистам. Министр отметил, что он также отдал другу свой спальный мешок, с которым ходил на перевал Дятлова. По словам Бетехтина, спальник согревает при температуре до минус ста градусов, в нем бойцу точно будет тепло. Руководитель министерства отметил, что многие работники культуры откликнулись на предложение губернатора области Алексея Текслера собрать для мобилизованных земляков туристические коврики и спальники. Многие из работников ходят в походы, и пожертвовали свое снаряжение на нужды мобилизованных. Ранее Текслер предложил жителям региона помочь собрать мобилизованных граждан на фронт. Большую часть теплых вещей правительство области сможет закупить, однако ковриков и спальников, по словам Текслера, в свободной продаже почти не осталось. Губернатор сделал упор на то, что регион является туристическим, многие жители имеют необходимое снаряжение, и попросил их отдать снаряжение на нужны мобилизованных.