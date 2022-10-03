Владимир Богдановский заявил о поддержке ребят, выполняющих воинский долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске двое сотрудников Государственного исторического музея Южного Урала ушли на фронт. Об этом 4 октября заявил директор учреждения Владимир Богдановский, передает корреспондент URA.RU.

«Музей поддерживает наших ребят, выполняющих воинский долг. Мы стали одним из первых учреждений, которое вывесило знак Z. Наши сотрудники уже на Украине, участвуют в спецоперации. Одного музейного работника у нас призвали, а второй ушел на фронт добровольцем», — сообщил URA.RU Богдановский.

Челябинские работники культуры и искусства приняли участие в акции «Культура Южного Урала — защитникам нашей страны» по сбору комплектов туристического снаряжения для мобилизованных. Министр культуры области Алексей Бетехтин принес снаряжение, в котором он ходил в поход на перевал Дятлова. Всего было собрано больше 900 ковриков и более 440 спальных мешков.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.