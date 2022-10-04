В Екатеринбурге прошла тренировка «Женской гвардии», которую готовят к боям. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, нож, автомат калашникова, оружие
Участниц «Женской гвардии» будут обучать обращению с огнестрельным оружием (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прошла первая тренировка участниц движения «Женская гвардия», на которой они отработали навыки рукопашного боя. В планах — обучение стрельбе из огнестрельного оружия и оказанию первой медицинской помощи, сообщила журналистам представитель движения.

«Наш лозунг — это „Самое главное — победа во всех сферах жизни“. В „Женской гвардии“ подразумеваются блоки патриотического развития, блок оказания первой медицинской помощи. Женщины будут обучаться владению огнестрельным оружием, конечно же [проходить] курсы самообороны, рукопашного боя. Все это будет в „Женской гвардии Урала“», — рассказала представитель объединения журналистам «Четвертого канала».

Судя по опубликованному видео, женщины тренируются в боксерских перчатках и отрабатывают удары как в спаррингах с тренером, так и в парах друг с другом. Организаторы планируют, что к движению присоединятся около тысячи женщин, однако сейчас, по заявлениям представителей, записались только 60.

Проект был создан в конце сентября. Женщины, вступившие в движение, решили улучшить свою физическую форму и научиться обращению с огнестрельным оружием. Первая тренировка состоялась 4 октября.

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В Екатеринбурге прошла первая тренировка участниц движения «Женская гвардия», на которой они отработали навыки рукопашного боя. В планах — обучение стрельбе из огнестрельного оружия и оказанию первой медицинской помощи, сообщила журналистам представитель движения. «Наш лозунг — это „Самое главное — победа во всех сферах жизни“. В „Женской гвардии“ подразумеваются блоки патриотического развития, блок оказания первой медицинской помощи. Женщины будут обучаться владению огнестрельным оружием, конечно же [проходить] курсы самообороны, рукопашного боя. Все это будет в „Женской гвардии Урала“», — рассказала представитель объединения журналистам «Четвертого канала». Судя по опубликованному видео, женщины тренируются в боксерских перчатках и отрабатывают удары как в спаррингах с тренером, так и в парах друг с другом. Организаторы планируют, что к движению присоединятся около тысячи женщин, однако сейчас, по заявлениям представителей, записались только 60. Проект был создан в конце сентября. Женщины, вступившие в движение, решили улучшить свою физическую форму и научиться обращению с огнестрельным оружием. Первая тренировка состоялась 4 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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