Военкомат Миасса разъяснил правила медкомиссии при мобилизации

В военкомате раскрыли тонкости проведения медкомиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военкомат Миасса Челябинской области рассказали о правилах проведения медицинской комиссии при мобилизации, а также о том, как добиться полного обследования. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсетях.

«На медкомиссии у вас должны быть под рукой все медицинские документы, подтверждающие ваше заболевание, желательно свежие. Если мобилизуемый жалуется на здоровье, комиссия обязана направить его на дополнительное обследование в медучреждение», — говорится в информации сообщества «Военный комиссариат города Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении указано, что в состав комиссии по мобилизации входят: терапевт, хирург, невролог, психиатр, окулист, оториноларинголог. В случае необходимости могут быть привлечены и другие специалисты.

«Если мобилизованный самовольно покинет часть по состоянию здоровья, то возможны два варианта, Если прокуратура, военный комиссар или суд признают решение о мобилизации незаконным, вы свободны. Если нет, то может наступить уголовная ответственность (в этом случае — ч. 2.1, 3.1 или 5 ст. 337 УК)», — говорится в сообщении.

Частичная мобилизация продолжается в стране с 21 сентября. Всего из запаса планируют призвать около 300 тысяч россиян. К этому моменту план выполнен уже более, чем на половину.