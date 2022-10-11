Двое свердловчан и челябинец готовили взрыв в продуктовом магазине

11 октября 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

В подрыве банкомата подозреваются трое мужчин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Горноуральском Свердловской области, по версии силовиков, трое мужчин (двое свердловчан и один челябинец) попытались взорвать банкомат с помощью газового баллона в магазине сети «Магнит», но сразу после этого были задержаны. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Уральские гангстеры принесли с собой большой баллон с пропаном в надежде на то, что именно он поможет без особых проблем сорвать солидный куш. Злоумышленники подготовили объект покушения для подрыва, спрятались, закрыв уши от предстоящего мощного хлопка. Но фортуна в тот день была явно не на их стороне. Что-то пошло не так, и газ не взорвался», — сообщил полковник Горелых. Как только мужчины попытались скрыться, их поймали силовики из свердловского ГУ МВД и Нижнего Тагила. На месте злоумышленники оставили вещественные доказательства своей вины. По словам Горелых, всех преступников зовут Олегами — двое уроженцы Режа (Свердловская область), а один зарегистрирован в Челябинской области. Их ранее судили по многим уголовным статьям, среди которых грабеж, воровство и насильственные действия сексуального характера. Злоумышленники работали на стройке и на преступление пошли из-за желания обогатиться, отметил Горелых. Ранее URA.RU сообщало о взрыве банкомата в магазине «Пятерочка» в Верхней Пышме. О происшествии сообщили очевидцы.

В поселке Горноуральском Свердловской области, по версии силовиков, трое мужчин (двое свердловчан и один челябинец) попытались взорвать банкомат с помощью газового баллона в магазине сети «Магнит», но сразу после этого были задержаны. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Уральские гангстеры принесли с собой большой баллон с пропаном в надежде на то, что именно он поможет без особых проблем сорвать солидный куш. Злоумышленники подготовили объект покушения для подрыва, спрятались, закрыв уши от предстоящего мощного хлопка. Но фортуна в тот день была явно не на их стороне. Что-то пошло не так, и газ не взорвался», — сообщил полковник Горелых. Как только мужчины попытались скрыться, их поймали силовики из свердловского ГУ МВД и Нижнего Тагила. На месте злоумышленники оставили вещественные доказательства своей вины. По словам Горелых, всех преступников зовут Олегами — двое уроженцы Режа (Свердловская область), а один зарегистрирован в Челябинской области. Их ранее судили по многим уголовным статьям, среди которых грабеж, воровство и насильственные действия сексуального характера. Злоумышленники работали на стройке и на преступление пошли из-за желания обогатиться, отметил Горелых. Ранее URA.RU сообщало о взрыве банкомата в магазине «Пятерочка» в Верхней Пышме. О происшествии сообщили очевидцы.