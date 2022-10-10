Мобилизованные попросили своих близких не волноваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Челябинской области передали привет родным с фронта, а также слова благодарности за гуманитарную помощь. Как сообщил URA.RU председатель совета ветеранов боевых действий и Союза десантников России в Миассе Павел Воронин, сопровождавший груз, бойцы, были рады получить посылки из дома.

«Гуманитарный груз передали военнослужащим, находящимся на Луганском направлении. Сегодня, смотря на фейки, которые распространяют в интернете, что там все сложно, все плохо, я могу сказать обратное. Бойцы сыты, одеты, обуты. Конечно, есть некоторые моменты…но это война. В данной ситуации их можно даже не учитывать», — сообщил URA.RU Воронин.

От воодушевления бойцов, которые получают посылки из дома, по словам Воронина, бегут мурашки. В такие моменты они действительно счастливы. Тогда начинаешь понимать, насколько сбор гуманитарки необходим. Такая помощь поднимает дух бойцов.

Также Воронин побывал в Ростове-на-Дону, в центре подготовки бойцов. По его словам, некоторые челябинцы, имевшие опыт боевых действий, были назначены старшими в группах. Сегодня они проводят тактическую подготовку для тех, у кого практики недостаточно. Это, по мнению Воронина, доказывает, что люди с опытом необходимы для молодого пополнения.

Из Челябинска 11 октября также отправилась помощь для мобилизованных. В танковую дивизию в Чебаркуль, где сейчас проходит обучение мобилизованных, отправилось 432 комплекта спальных мешков и туристических ковриков.

Мобилизация в России проходит с 21 сентября по личному указу президента РФ Владимира Путина. Планируется призвать из запаса страны около 300 тысяч военнообязанных. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сейчас в военных частях уже проходит подготовку свыше 200 тысяч. После полного курса занятий, они будут направлены на фронт.