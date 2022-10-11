В Перми вынесли приговор водителю, сбившему на «зебре» пенсионера

В результате ДТП пенсионер получил тяжелые травмы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Свердловский районный суд Перми вынес приговор водителю, который сбил на пешеходном переходе пенсионера. Пермяка признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Виновный в августе 2021 года в утреннее время, находясь за рулем легкового автомобиля и следуя по улице Николая Островского города Перми, на регулируемом перекрестке с улицей Революции поворачивал налево. На пешеходном переходе, пренебрегая правилами дорожного движения, допустил наезд на пешехода — престарелого мужчину», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что пенсионер получил тяжелые травмы. В итоге суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы, а также взыскал с него в счет компенсации морального вреда потерпевшему 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае пенсионера насмерть сбил электропоезд «Ласточка». Мужчина переходил железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.