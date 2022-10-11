Свердловский завод пытается обанкротить американскую компанию

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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
В суд планируют обратиться представитель «Уралхиммаша» Фото:

Представитель «Уральского завода химического машиностроения» («Уралхиммаш») собирается инициировать банкротство дочерней корпорации США «Хоневелл». Соответствующая информация размещена на сайте «Федресурса» — реестра сведений о деятельности юридических лиц.

«Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве», — говорится в сообщении, опубликованном «Уралхиммашем» в отношении «дочки» корпорации. «Хоневелл» производит автоматизирующие системы.

Компания уже закрыла свои филиалы в нескольких городах России, после чего столкнулась с выставлением счетов от бизнесменов. Долг с «Хоневелла» пытаются взыскать десятки истцов.

Другие компании также заявляли о намерении требовать банкротство «Хоневелла». Среди них московские партнеры фирмы и физические лица.

Фото:

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Представитель «Уральского завода химического машиностроения» («Уралхиммаш») собирается инициировать банкротство дочерней корпорации США «Хоневелл». Соответствующая информация размещена на сайте «Федресурса» — реестра сведений о деятельности юридических лиц. «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве», — говорится в сообщении, опубликованном «Уралхиммашем» в отношении «дочки» корпорации. «Хоневелл» производит автоматизирующие системы. Компания уже закрыла свои филиалы в нескольких городах России, после чего столкнулась с выставлением счетов от бизнесменов. Долг с «Хоневелла» пытаются взыскать десятки истцов. Другие компании также заявляли о намерении требовать банкротство «Хоневелла». Среди них московские партнеры фирмы и физические лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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