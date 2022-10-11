Свердловский завод пытается обанкротить американскую компанию

11 октября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

В суд планируют обратиться представитель «Уралхиммаша» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Представитель «Уральского завода химического машиностроения» («Уралхиммаш») собирается инициировать банкротство дочерней корпорации США «Хоневелл». Соответствующая информация размещена на сайте «Федресурса» — реестра сведений о деятельности юридических лиц. «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве», — говорится в сообщении, опубликованном «Уралхиммашем» в отношении «дочки» корпорации. «Хоневелл» производит автоматизирующие системы. Компания уже закрыла свои филиалы в нескольких городах России, после чего столкнулась с выставлением счетов от бизнесменов. Долг с «Хоневелла» пытаются взыскать десятки истцов. Другие компании также заявляли о намерении требовать банкротство «Хоневелла». Среди них московские партнеры фирмы и физические лица. Фото: «Федресурс»

Представитель «Уральского завода химического машиностроения» («Уралхиммаш») собирается инициировать банкротство дочерней корпорации США «Хоневелл». Соответствующая информация размещена на сайте «Федресурса» — реестра сведений о деятельности юридических лиц. «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве», — говорится в сообщении, опубликованном «Уралхиммашем» в отношении «дочки» корпорации. «Хоневелл» производит автоматизирующие системы. Компания уже закрыла свои филиалы в нескольких городах России, после чего столкнулась с выставлением счетов от бизнесменов. Долг с «Хоневелла» пытаются взыскать десятки истцов. Другие компании также заявляли о намерении требовать банкротство «Хоневелла». Среди них московские партнеры фирмы и физические лица.