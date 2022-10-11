На фестиваль в Пермь приедет звезда сериала «Солдаты» и фильма «Бумер»

Фестиваль пройдет в ТРЦ «iMALL Эспланада» Фото: Сергей Русанов

В Пермь на международный фестиваль социального короткометражного кино «Лампа» приедет известный российский актер театра и кино Алексей Ошурков. Многие знают его по ролям в сериалах «Солдаты», фильма «Бумер» и многим другим картинам. О его участии в фестивале сообщили в пресс-службе ТРЦ «iMALL Эспланада». Именно там будет будет проходить фестиваль.

«В программе запланирован ночной показ кинофестиваля. Камерность события даст возможность пообщаться напрямую с режиссерами и героями лент. Одним из гостей вечера станет главный герой конкурсного короткометражного фильма „А“, актер театра и кино Алексей Ошурков», — сообщили в ТРЦ.

Фестиваль будет проходить С 13 по 16 октября. В программе — подборки фильмов от актеров театра и кино, дискуссии и воркшопы от экспертов кинофестиваля и приглашенных спикеров. Также запланирована интерактивная программа для детей. В финале фестиваля состоится церемония награждения.

Ранее URA.RU рассказывало, что на фестиваль приедет пермская актриса Екатерина Шпица. Также событие посетит певица Екатерина Иванчикова (IOWA) и многие другие деятели искусства.