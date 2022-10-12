Мобилизованные из ХМАО откажутся от сотовых телефонов на фронте

12 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Позвонить мобилизованным можно будет лишь из прифронтовой местности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из ХМАО, проходящий боевое слаживание в воинском гарнизоне Омска, дал понять близким, что на передовой останется без сотовой связи, сославшись на памятку по угрозам информационной безопасности при использовании мобильного телефона. Памятку он опубликовал в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Все телефоны (смартфоны и „кнопочные“ телефоны в том числе) предоставляют возможность удаленного определения местонахождения абонента способом пеленгования (в том числе по базовым станциям) или перехвата данных с абонентского терминала, где содержится информация о местонахождении в виде геокоординат (встроенная функция геолокации аппаратно не отключаема), что в условиях ведения боевых действий способствует наведению высокоточного оружия», — говорится в памятке.



Боевой офицер Андрей Станкин, участвовавший в спецоперации на Украине, в разговоре с URA.RU отметил, что родственникам и близким мобилизованных важно понимать, что на передовой они не смогут связаться с домом. «Когда подразделение находится на передовой, то категорически не рекомендуется использовать такие средства связи как сотовые телефоны. Потому что идет пеленгация и уничтожение всего подразделения. Пользоваться сотовой связью можно только в прифронтовых районах. Например, из госпиталей. Один-два раза в неделю, возможно. Если знаешь номер воинской части, то через военных комиссаров можно узнать, как дела. Т.е. говоришь номер воинской части и они уже там связываются по своим каналам», — пояснил Станкин. Такая ситуация должна быть понятна всем заблаговременно, чтобы не было напрасных волнений. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованный из ХМАО, проходящий боевое слаживание в воинском гарнизоне Омска, дал понять близким, что на передовой останется без сотовой связи, сославшись на памятку по угрозам информационной безопасности при использовании мобильного телефона. Памятку он опубликовал в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного». «Все телефоны (смартфоны и „кнопочные“ телефоны в том числе) предоставляют возможность удаленного определения местонахождения абонента способом пеленгования (в том числе по базовым станциям) или перехвата данных с абонентского терминала, где содержится информация о местонахождении в виде геокоординат (встроенная функция геолокации аппаратно не отключаема), что в условиях ведения боевых действий способствует наведению высокоточного оружия», — говорится в памятке. Боевой офицер Андрей Станкин, участвовавший в спецоперации на Украине, в разговоре с URA.RU отметил, что родственникам и близким мобилизованных важно понимать, что на передовой они не смогут связаться с домом. «Когда подразделение находится на передовой, то категорически не рекомендуется использовать такие средства связи как сотовые телефоны. Потому что идет пеленгация и уничтожение всего подразделения. Пользоваться сотовой связью можно только в прифронтовых районах. Например, из госпиталей. Один-два раза в неделю, возможно. Если знаешь номер воинской части, то через военных комиссаров можно узнать, как дела. Т.е. говоришь номер воинской части и они уже там связываются по своим каналам», — пояснил Станкин. Такая ситуация должна быть понятна всем заблаговременно, чтобы не было напрасных волнений. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.