В ХМАО вырос спрос на трансфер до границы с Казахстаном

13 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Жителям ХМАО предлагают доехать до границы за 6 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В ХМАО вырос спрос на доставку из округа до границы с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник рынка на условиях анонимности. «Готов выезжать 24/7. Довезу до границы. За человека 6 тысяч рублей, за двоих 11 тысяч», — уточнил перевозчик. По словам мужчины, путешествие занимает около суток туда и обратно, но если нужно срочно, можно доехать за 10-11 часов из Сургута до КПП в Петухово (Курганская область). «Так же могу провезти через границу. По 500 рублей с человека. На месте за это просят от одной до трех тысяч рублей», — рассказал предприниматель. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, которые уехали в Казахстан, жалуются на безденежье и скучают по родине.

В ХМАО вырос спрос на доставку из округа до границы с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник рынка на условиях анонимности. «Готов выезжать 24/7. Довезу до границы. За человека 6 тысяч рублей, за двоих 11 тысяч», — уточнил перевозчик. По словам мужчины, путешествие занимает около суток туда и обратно, но если нужно срочно, можно доехать за 10-11 часов из Сургута до КПП в Петухово (Курганская область). «Так же могу провезти через границу. По 500 рублей с человека. На месте за это просят от одной до трех тысяч рублей», — рассказал предприниматель. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, которые уехали в Казахстан, жалуются на безденежье и скучают по родине.