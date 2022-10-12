12 октября 2022
11 октября 2022

В ХМАО вырос спрос на трансфер до границы с Казахстаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Жителям ХМАО предлагают доехать до границы за 6 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В ХМАО вырос спрос на доставку из округа до границы с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник рынка на условиях анонимности.

«Готов выезжать 24/7. Довезу до границы. За человека 6 тысяч рублей, за двоих 11 тысяч», — уточнил перевозчик. По словам мужчины, путешествие занимает около суток туда и обратно, но если нужно срочно, можно доехать за 10-11 часов из Сургута до КПП в Петухово (Курганская область). «Так же могу провезти через границу. По 500 рублей с человека. На месте за это просят от одной до трех тысяч рублей», — рассказал предприниматель.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, которые уехали в Казахстан, жалуются на безденежье и скучают по родине.

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В ХМАО вырос спрос на доставку из округа до границы с Казахстаном. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник рынка на условиях анонимности. «Готов выезжать 24/7. Довезу до границы. За человека 6 тысяч рублей, за двоих 11 тысяч», — уточнил перевозчик. По словам мужчины, путешествие занимает около суток туда и обратно, но если нужно срочно, можно доехать за 10-11 часов из Сургута до КПП в Петухово (Курганская область). «Так же могу провезти через границу. По 500 рублей с человека. На месте за это просят от одной до трех тысяч рублей», — рассказал предприниматель. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО, которые уехали в Казахстан, жалуются на безденежье и скучают по родине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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