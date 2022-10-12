В спецоперации на Украине погиб свердловский контрактник

В бою под Красным Лиманом на Украине погиб контрактник Иван Галинов

13 октября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Жене погибшего Галинова окажут поддержку его бывшие сослуживцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанин Иван Галинов, служивший контрактником в ходе спецоперации на Украине, погиб под Красным Лиманом. Свои соболезнования в связи с утратой выразил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он рассказал о том, каким был погибший молодой человек в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Я служил в 2014—2015 годах, а он с тех пор служил контрактную службу в составе Министерства обороны РФ. Информацию о гибели узнал от ребят, с которыми мы вместе служили. Он был суперклассный парень, добряк такой. Обычно контрактники считают себя немного привилегированными перед срочниками, а он был таким настоящим, с большой душой человек», — вспоминает о Галинове Жуков. Также депутат гордумы отмечает, что погибший хорошо стрелял, достойно нес службу и относился ко всем с уважением. Жуков сообщил, что он вместе со своими бывшим сослуживцами уже связался с женой Ивана и предложил помощь. «С женой уже связались, она пока говорит, что ей помощь никакая не нужная, но я думаю, что она пока в таком состоянии… Мы спустя время узнаем, какая у нее ситуация, может у семьи остались какие-то [нерешенные] бытовые вопросы — по кредитам или что-то еще. Будем стараться с пацанами каждый месяц скидываться и отправлять деньги, чтобы поддерживать ее», — заявил президент фонда «Город без наркотиков». Ранее стало известно, что доброволец из села Таушканское (Свердловская область) Сергей Быков погиб в сражении за Красный Лиман в ходе спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля. Страны Запада и США оказывают финансовую и военную помощь украинской стороне. Фото: telegram-канал Тимофея Жукова

Свердловчанин Иван Галинов, служивший контрактником в ходе спецоперации на Украине, погиб под Красным Лиманом. Свои соболезнования в связи с утратой выразил депутат екатеринбургской гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он рассказал о том, каким был погибший молодой человек в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Я служил в 2014—2015 годах, а он с тех пор служил контрактную службу в составе Министерства обороны РФ. Информацию о гибели узнал от ребят, с которыми мы вместе служили. Он был суперклассный парень, добряк такой. Обычно контрактники считают себя немного привилегированными перед срочниками, а он был таким настоящим, с большой душой человек», — вспоминает о Галинове Жуков. Также депутат гордумы отмечает, что погибший хорошо стрелял, достойно нес службу и относился ко всем с уважением. Жуков сообщил, что он вместе со своими бывшим сослуживцами уже связался с женой Ивана и предложил помощь. «С женой уже связались, она пока говорит, что ей помощь никакая не нужная, но я думаю, что она пока в таком состоянии… Мы спустя время узнаем, какая у нее ситуация, может у семьи остались какие-то [нерешенные] бытовые вопросы — по кредитам или что-то еще. Будем стараться с пацанами каждый месяц скидываться и отправлять деньги, чтобы поддерживать ее», — заявил президент фонда «Город без наркотиков». Ранее стало известно, что доброволец из села Таушканское (Свердловская область) Сергей Быков погиб в сражении за Красный Лиман в ходе спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля. Страны Запада и США оказывают финансовую и военную помощь украинской стороне.