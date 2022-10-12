На пермский фестиваль приехали звезды российского кино

На фестиваль «Лампа» в Пермь приехали Екатерина Шпица, Яна Поплавская и Ольга Смирнова

13 октября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Шпица и Поплавская часто пересекаются на мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермь на международный фестиваль импакт-кино «Лампа» приехали известные российские актрисы — пермячка Екатерина Шпица, Яна Поплавская и Ольга Смирнова. Информация об этом появилась в соцсетях Шпицы. «Завтра буду так же улыбаться, потому что я приехала в Пермь на „Лампу“, фестиваль вдохновляющего социальноориентированного (импакт) кино! Уже в 9 раз! И всегда тут свечусь, как лампочка», — пишет актриса. Также в сториз она выложила совместное видео из лифта с Поплавской и Смирновой. «Нажюрились. Наелись. Спать», — подписала девушка ролик. Кинофестиваль «Лампа» пройдет в Перми с 13 по 16 октября. На нем продемонстрируют 67 работ из 12 стран мира. Это кино с социальным воздействием. Авторы в своих киноработах рассказывают об уменьшении неравенства, сохранении окружающей среды, гражданских инициативах. Екатерина Шпица — пермячка, актриса театра и кино, известная по главной роли в фильме-катастрофе «Метро», сериалам «Катя. Военная история», «Реальные пацаны» и другим. Яна Поплавская — советская и российская актриса, теле- и радиоведущая. Многие зрители знают ее по роли Красной шапочки в популярном советском фильме. Ольга Смирнова — актриса театра и кино, получившая известность благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «О чем молчат девушки», «Ледокол». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь на международный фестиваль социального короткометражного кино «Лампа» приедет известный российский актер театра и кино Алексей Ошурков. Он знаком многим по ролям в сериале «Солдаты» и фильме «Бумер». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермь на международный фестиваль импакт-кино «Лампа» приехали известные российские актрисы — пермячка Екатерина Шпица, Яна Поплавская и Ольга Смирнова. Информация об этом появилась в соцсетях Шпицы. «Завтра буду так же улыбаться, потому что я приехала в Пермь на „Лампу“, фестиваль вдохновляющего социальноориентированного (импакт) кино! Уже в 9 раз! И всегда тут свечусь, как лампочка», — пишет актриса. Также в сториз она выложила совместное видео из лифта с Поплавской и Смирновой. «Нажюрились. Наелись. Спать», — подписала девушка ролик. Кинофестиваль «Лампа» пройдет в Перми с 13 по 16 октября. На нем продемонстрируют 67 работ из 12 стран мира. Это кино с социальным воздействием. Авторы в своих киноработах рассказывают об уменьшении неравенства, сохранении окружающей среды, гражданских инициативах. Екатерина Шпица — пермячка, актриса театра и кино, известная по главной роли в фильме-катастрофе «Метро», сериалам «Катя. Военная история», «Реальные пацаны» и другим. Яна Поплавская — советская и российская актриса, теле- и радиоведущая. Многие зрители знают ее по роли Красной шапочки в популярном советском фильме. Ольга Смирнова — актриса театра и кино, получившая известность благодаря ролям в фильмах «Стиляги», «О чем молчат девушки», «Ледокол». Ранее URA.RU сообщало, что в Пермь на международный фестиваль социального короткометражного кино «Лампа» приедет известный российский актер театра и кино Алексей Ошурков. Он знаком многим по ролям в сериале «Солдаты» и фильме «Бумер».