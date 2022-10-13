13 октября 2022

Челябинский депутат Госдумы Гартунг: заводы ОПК переходят на шестидневку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
Предприятия ОПК сменили свой график работы Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Заводы оборонно-промышленного комплекса переходят на шестидневную рабочую неделю. Об этом в интервью рассказал депутат Госдумы от региона Валерий Гартунг.

«Сегодня оборонно-промышленный комплекс, работавший в мирное время по принятому графику, в таких условиях функционировать не может. Многие с июля работают по железнодорожному графику, подавляющее большинство — на шестидневке. А железнодорожный график — это 12-часовые смены. Было три смены, стало четыре», — сказал Гартунг в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада пресс».

Депутат добавил, что предприятия скованы нехваткой кадров, которая усилилась с началом частичной мобилизации. Гартунг сказал, что руководители отговаривают сотрудников, желающих отправиться на фронт добровольцами, если они имеют дефицитные на рынке труда компетенции. Это касается как гражданского, так и военного производств.

Частичная мобилизация объявлена в стране 21 сентября, С начала призывной кампании регион успел выполнить план на 70%.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Заводы оборонно-промышленного комплекса переходят на шестидневную рабочую неделю. Об этом в интервью рассказал депутат Госдумы от региона Валерий Гартунг. «Сегодня оборонно-промышленный комплекс, работавший в мирное время по принятому графику, в таких условиях функционировать не может. Многие с июля работают по железнодорожному графику, подавляющее большинство — на шестидневке. А железнодорожный график — это 12-часовые смены. Было три смены, стало четыре», — сказал Гартунг в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада пресс». Депутат добавил, что предприятия скованы нехваткой кадров, которая усилилась с началом частичной мобилизации. Гартунг сказал, что руководители отговаривают сотрудников, желающих отправиться на фронт добровольцами, если они имеют дефицитные на рынке труда компетенции. Это касается как гражданского, так и военного производств. Частичная мобилизация объявлена в стране 21 сентября, С начала призывной кампании регион успел выполнить план на 70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...