Челябинский депутат Госдумы Гартунг: заводы ОПК переходят на шестидневку

14 октября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Предприятия ОПК сменили свой график работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Заводы оборонно-промышленного комплекса переходят на шестидневную рабочую неделю. Об этом в интервью рассказал депутат Госдумы от региона Валерий Гартунг. «Сегодня оборонно-промышленный комплекс, работавший в мирное время по принятому графику, в таких условиях функционировать не может. Многие с июля работают по железнодорожному графику, подавляющее большинство — на шестидневке. А железнодорожный график — это 12-часовые смены. Было три смены, стало четыре», — сказал Гартунг в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада пресс». Депутат добавил, что предприятия скованы нехваткой кадров, которая усилилась с началом частичной мобилизации. Гартунг сказал, что руководители отговаривают сотрудников, желающих отправиться на фронт добровольцами, если они имеют дефицитные на рынке труда компетенции. Это касается как гражданского, так и военного производств. Частичная мобилизация объявлена в стране 21 сентября, С начала призывной кампании регион успел выполнить план на 70%.

Заводы оборонно-промышленного комплекса переходят на шестидневную рабочую неделю. Об этом в интервью рассказал депутат Госдумы от региона Валерий Гартунг. «Сегодня оборонно-промышленный комплекс, работавший в мирное время по принятому графику, в таких условиях функционировать не может. Многие с июля работают по железнодорожному графику, подавляющее большинство — на шестидневке. А железнодорожный график — это 12-часовые смены. Было три смены, стало четыре», — сказал Гартунг в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада пресс». Депутат добавил, что предприятия скованы нехваткой кадров, которая усилилась с началом частичной мобилизации. Гартунг сказал, что руководители отговаривают сотрудников, желающих отправиться на фронт добровольцами, если они имеют дефицитные на рынке труда компетенции. Это касается как гражданского, так и военного производств. Частичная мобилизация объявлена в стране 21 сентября, С начала призывной кампании регион успел выполнить план на 70%.