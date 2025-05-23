В парке «Сад Камней» (Челябинск) установили арт-объект «Спящий медведь», создание которого приурочено к 80-летию атомной отрасли России. Как передает корреспондент URA.RU, инсталляцию открывал руководитель Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина, входящего в структуру Росатома, Михаил Железнов.
«Сегодня в честь 80-летия атомной отрасли мы открываем в нашей южноуральской столице новый арт-объект „Спящий медведь“. Это символ могущества нашей Родины, символ крепости нашего ядерного щита. Снежинск всегда очень рад нашим общим успехам нашего Южного Урала. Нам выпала честь одним из первых поставить маленькую метку от Снежинска», — подчеркнул Железнов.
Руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева объяснила, что медведь может стать символом безопасности, целости и сохранности семей Челябинской области. Притом в «Саду Камней» может зародиться новая традиция среди прохожих — потереть нос мишке на удачу.
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