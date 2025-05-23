На северо-западе Челябинска начался капремонт улицы Братьев Кашириных

В Челябинске начался двухлетний капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В Челябинске начался капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных. В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ подрядная организация за два года отремонтирует участок от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
На дороге планируется заменить дорожное покрытие, на тротуарах уложат плитку и сделают велодорожку. Вдоль улицы Братьев Кашириных обновят наружное освещение, сделают ливневую канализацию и проведут дополнительное озеленение. Для общественного транспорта появится выделенная полоса.
Ремонт проведут в два этапа. В рамках первого в 2025 году дорожники отремонтируют участок от Северо-Крымской до Молодогвардейцев. В рамках второго этапа в 2026 году — от Молодогвардейцев до Чичерина. Работы полностью завершат до 31 августа 2026 года.
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