На северо-западе Челябинска начался капремонт улицы Братьев Кашириных

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Дорогу отремонтируют в два этапа
Дорогу отремонтируют в два этапа Фото:

В Челябинске начался двухлетний капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«В Челябинске начался капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных. В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ подрядная организация за два года отремонтирует участок от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

На дороге планируется заменить дорожное покрытие, на тротуарах уложат плитку и сделают велодорожку. Вдоль улицы Братьев Кашириных обновят наружное освещение, сделают ливневую канализацию и проведут дополнительное озеленение. Для общественного транспорта появится выделенная полоса. 

Ремонт проведут в два этапа. В рамках первого в 2025 году дорожники отремонтируют участок от Северо-Крымской до Молодогвардейцев. В рамках второго этапа в 2026 году — от Молодогвардейцев до Чичерина. Работы полностью завершат до 31 августа 2026 года. 

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В Челябинске начался двухлетний капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «В Челябинске начался капитальный ремонт улицы Братьев Кашириных. В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ подрядная организация за два года отремонтирует участок от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  На дороге планируется заменить дорожное покрытие, на тротуарах уложат плитку и сделают велодорожку. Вдоль улицы Братьев Кашириных обновят наружное освещение, сделают ливневую канализацию и проведут дополнительное озеленение. Для общественного транспорта появится выделенная полоса.  Ремонт проведут в два этапа. В рамках первого в 2025 году дорожники отремонтируют участок от Северо-Крымской до Молодогвардейцев. В рамках второго этапа в 2026 году — от Молодогвардейцев до Чичерина. Работы полностью завершат до 31 августа 2026 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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