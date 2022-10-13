Пермский контрактник назвал ложью проблемы с обеспечением мобилизованных. Видео

Пермский контрактник: проблемы с обеспечением мобилизованных — ложь

14 октября 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Призванные для участия в спецоперации резервисты полностью обеспечены всем необходимым Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Информация, распространяемая в соцсетях о том, что мобилизованные не обеспечены должным образом провизией и обмундированием, является ложью. Об этом cообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет участник спецоперации из Перми Максим (фамилия не указана по просьбе автора канала — прим. URA.RU). Сейчас пермяк находится на учебных сборах в Елани. «В сети все чаще культивируют панические и гневные комментарии некоторых мобилизованных. Действительно, проблем и трудностей много, но не все, что пишут, является правдой. Первое утверждение: „люди замерзают“ — ложь. Все обеспечены форменным обмундированием, в помещениях тепло. Второе утверждение: „люди голодают“ — ложь. С провизией проблем нет. Столовые работают исправно, и в „гуманитарке“ постоянно привозят съестные запасы», — пишет автор канала. Также пермяк показал, как проходит боевая подготовка пермяков, прибывших в учебный центр. По его словам, «эта работа будет налажена в максимально короткий срок». «У наших парней огромный потенциал и большая тяга к освоению военных специальностей. Коллектив постепенно складывается, командиры уже четко отдают команды и приказы личному составу», — отметил участник СВО. Президент России Владимир Путин заявил, что объявленная им 21 сентября частичная мобилизация завершится через две недели. Ранее военный комиссар Пермского края Александра Коковин объяснил необходимость продолжения призыва резервистов в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация, распространяемая в соцсетях о том, что мобилизованные не обеспечены должным образом провизией и обмундированием, является ложью. Об этом cообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет участник спецоперации из Перми Максим (фамилия не указана по просьбе автора канала — прим. URA.RU). Сейчас пермяк находится на учебных сборах в Елани. «В сети все чаще культивируют панические и гневные комментарии некоторых мобилизованных. Действительно, проблем и трудностей много, но не все, что пишут, является правдой. Первое утверждение: „люди замерзают“ — ложь. Все обеспечены форменным обмундированием, в помещениях тепло. Второе утверждение: „люди голодают“ — ложь. С провизией проблем нет. Столовые работают исправно, и в „гуманитарке“ постоянно привозят съестные запасы», — пишет автор канала. Также пермяк показал, как проходит боевая подготовка пермяков, прибывших в учебный центр. По его словам, «эта работа будет налажена в максимально короткий срок». «У наших парней огромный потенциал и большая тяга к освоению военных специальностей. Коллектив постепенно складывается, командиры уже четко отдают команды и приказы личному составу», — отметил участник СВО. Президент России Владимир Путин заявил, что объявленная им 21 сентября частичная мобилизация завершится через две недели. Ранее военный комиссар Пермского края Александра Коковин объяснил необходимость продолжения призыва резервистов в регионе.