В Челябинской области растет смертность от коронавируса

В Челябинской области выросла смертность от ковида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области смертность от коронавируса выросла до семи человек. Соответствующую статистику разместили в пресс-службе минздрава региона.

«Подтверждено 386 567 случаев заболевания COVID-19 (+ 433 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников — 8). За прошедшие сутки умерло 7 человек», — указано в сообщении ведомства.

В минздраве добавили, что в целом уровень заболеваемости снижается. На 1 октября было зафиксировано 1109 заболевших, за две недели их количество уменьшилось более чем в два раза.

Медики рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок в местах скопления народа, использование перчаток и санитайзеров.