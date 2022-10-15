Турецкие власти анонсировали запуск полетов на Кипр из России

15 октября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Анонсирован запуск рейсов из Москвы на Кипр в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году запустят рейсы из Москвы на остров Кипр. Об этом сообщает издание Politis. «Полеты из Москвы в аэропорт Тымбу на Кипре начнутся в марте 2023 года», — цитирует издание министра общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Эрхана Арикли. Отмечается, что полет на Кипр будет проходить через турецкую Анталию. Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Шри-Ланку возможны уже в ближайшем будущем, сообщает RT. Телеканал 360 рассказывал о том, в какие страны россиянам можно улететь прямым рейсом.

В 2023 году запустят рейсы из Москвы на остров Кипр. Об этом сообщает издание Politis. «Полеты из Москвы в аэропорт Тымбу на Кипре начнутся в марте 2023 года», — цитирует издание министра общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Эрхана Арикли. Отмечается, что полет на Кипр будет проходить через турецкую Анталию. Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Шри-Ланку возможны уже в ближайшем будущем, сообщает RT. Телеканал 360 рассказывал о том, в какие страны россиянам можно улететь прямым рейсом.