15 октября 2022
14 октября 2022

В элитном поселке под Челябинском продают недостроенный отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Недостроенное здание находится в собственности муниципалитета (фото из архива) Фото:

В поселке Новый Кременкуль Сосновского района Челябинской области местная администрация продает недостроенное здание гостиницы на аукционе с начальной ценой 65,3 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России».

«В рамках открытого аукциона реализуется объект незавершенного строительства, площадь застройки 1065 кв.м, с земельным участком общей площадью 1764 кв.м, вид разрешенного использования — под строительство административно-гостиничного комплекса, расположенные по адресу Челябинская область, Сосновский район, п. Новый Кременкуль, ул. Центральная, 3 Б. Готовность объекта составляет 42 процента», — говорится в сопроводительной документации аукциона.

В лоте также указано, что торги по данному объекту проводятся впервые. Недостроенное здание находится в собственности муниципалитета.

Заявки принимаются до 27 октября. Ценовые предложения предоставляются в открытой форме с 2 по 3 ноября.

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В поселке Новый Кременкуль Сосновского района Челябинской области местная администрация продает недостроенное здание гостиницы на аукционе с начальной ценой 65,3 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «В рамках открытого аукциона реализуется объект незавершенного строительства, площадь застройки 1065 кв.м, с земельным участком общей площадью 1764 кв.м, вид разрешенного использования — под строительство административно-гостиничного комплекса, расположенные по адресу Челябинская область, Сосновский район, п. Новый Кременкуль, ул. Центральная, 3 Б. Готовность объекта составляет 42 процента», — говорится в сопроводительной документации аукциона. В лоте также указано, что торги по данному объекту проводятся впервые. Недостроенное здание находится в собственности муниципалитета. Заявки принимаются до 27 октября. Ценовые предложения предоставляются в открытой форме с 2 по 3 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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