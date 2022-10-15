В элитном поселке под Челябинском продают недостроенный отель

16 октября 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Недостроенное здание находится в собственности муниципалитета (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Новый Кременкуль Сосновского района Челябинской области местная администрация продает недостроенное здание гостиницы на аукционе с начальной ценой 65,3 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «В рамках открытого аукциона реализуется объект незавершенного строительства, площадь застройки 1065 кв.м, с земельным участком общей площадью 1764 кв.м, вид разрешенного использования — под строительство административно-гостиничного комплекса, расположенные по адресу Челябинская область, Сосновский район, п. Новый Кременкуль, ул. Центральная, 3 Б. Готовность объекта составляет 42 процента», — говорится в сопроводительной документации аукциона. В лоте также указано, что торги по данному объекту проводятся впервые. Недостроенное здание находится в собственности муниципалитета. Заявки принимаются до 27 октября. Ценовые предложения предоставляются в открытой форме с 2 по 3 ноября.

В поселке Новый Кременкуль Сосновского района Челябинской области местная администрация продает недостроенное здание гостиницы на аукционе с начальной ценой 65,3 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России». «В рамках открытого аукциона реализуется объект незавершенного строительства, площадь застройки 1065 кв.м, с земельным участком общей площадью 1764 кв.м, вид разрешенного использования — под строительство административно-гостиничного комплекса, расположенные по адресу Челябинская область, Сосновский район, п. Новый Кременкуль, ул. Центральная, 3 Б. Готовность объекта составляет 42 процента», — говорится в сопроводительной документации аукциона. В лоте также указано, что торги по данному объекту проводятся впервые. Недостроенное здание находится в собственности муниципалитета. Заявки принимаются до 27 октября. Ценовые предложения предоставляются в открытой форме с 2 по 3 ноября.