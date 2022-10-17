Вандалы сняли таблички для туристов возле озера Сугомак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме Челябинской области разыскивают вандалов, которые испортили туристический веломаршрут вокруг озера Сугомак. Об этом сообщили в соцсетях.

«Вандалы уничтожили часть маркировки нового веломаршрута около озера Сугомак и исторические стенды! Ищем свидетелей, пропавшие таблички и стенды», — говорится в посте сообщества «Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе уточнили, что все указатели оказались сняты с деревьев, а крепежные веревки на всей протяженности маршрута «Черная дорога» от дороги на Васькин ключ до Обелиска Красным мадьярам исчезли. Кроме того, часть табличек найти не удалось.

«Вандал или вандалы последовательно прошли этот длинный участок маршрута и сняли каждую табличку. А также информационные стенды с исторической справкой о Голой Сопке и Обелиске Красным мадьярам. Заявление в полицию написано», — добавили в сообществе.

Ранее стало известно, что Челябинская область получит грант на развитие туризма суммой 89,5 млн рублей. Средства направят на реализацию проектов по развитию туристических маршрутов в регионе.

Таблички сняты с деревьев, часть из них утрачены Сообщество «Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым» в соцсети «ВКонтакте».

Указатели были закреплены щадящим для природы способом при помощи веревок Сообщество «Горнолыжный комплекс Егоза / Кыштым» в соцсети «ВКонтакте».