16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

В ХМАО полицейские патрули дежурят возле военкоматов

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, рейд полиции
Маршруты нарядов ППС в ХМАО приближены к окружным военкоматам Фото:

В ХМАО для охраны военкоматов изменились маршруты полицейских патрульно-постовых служб. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Маршруты несения службы нарядами ППС приближены к военным комиссариатам. Сделано это для того, чтобы избежать различных инцидентов. Полицейские напрямую не охраняют военкоматы, но нахождение патрулей поблизости от зданий позволит в случае необходимости прибыть к месту происшествия в кратчайшие сроки», — сообщил собеседник. Он также отметил, что с начала мобилизации никаких ЧП в югорских военкоматах не происходило.

В управлении МВД по ХМАО журналисту URA.RU не стали комментировать данную ситуацию. В ведомстве сослались на секретность подобной информации.

Ранее URA.RU сообщало, что военкоматы в ХМАО перешли на круглосуточный график работы. Изменения в рабочем графике военкоматов начались после объявления частичной мобилизации в стране. О ней президент Владимир Путин сообщил 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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В ХМАО для охраны военкоматов изменились маршруты полицейских патрульно-постовых служб. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Маршруты несения службы нарядами ППС приближены к военным комиссариатам. Сделано это для того, чтобы избежать различных инцидентов. Полицейские напрямую не охраняют военкоматы, но нахождение патрулей поблизости от зданий позволит в случае необходимости прибыть к месту происшествия в кратчайшие сроки», — сообщил собеседник. Он также отметил, что с начала мобилизации никаких ЧП в югорских военкоматах не происходило. В управлении МВД по ХМАО журналисту URA.RU не стали комментировать данную ситуацию. В ведомстве сослались на секретность подобной информации. Ранее URA.RU сообщало, что военкоматы в ХМАО перешли на круглосуточный график работы. Изменения в рабочем графике военкоматов начались после объявления частичной мобилизации в стране. О ней президент Владимир Путин сообщил 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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