В ХМАО полицейские патрули дежурят возле военкоматов

В ХМАО для охраны военкоматов изменились маршруты полицейских патрульно-постовых служб. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Маршруты несения службы нарядами ППС приближены к военным комиссариатам. Сделано это для того, чтобы избежать различных инцидентов. Полицейские напрямую не охраняют военкоматы, но нахождение патрулей поблизости от зданий позволит в случае необходимости прибыть к месту происшествия в кратчайшие сроки», — сообщил собеседник. Он также отметил, что с начала мобилизации никаких ЧП в югорских военкоматах не происходило.
В управлении МВД по ХМАО журналисту URA.RU не стали комментировать данную ситуацию. В ведомстве сослались на секретность подобной информации.
Ранее URA.RU сообщало, что военкоматы в ХМАО перешли на круглосуточный график работы. Изменения в рабочем графике военкоматов начались после объявления частичной мобилизации в стране. О ней президент Владимир Путин сообщил 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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