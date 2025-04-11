11 апреля 2025

«Я знала его мечту»: мать космонавта из ХМАО рассказала о его детстве и семейных традициях

Мать первого югорского космонавта рассказала о его детстве и семейных традициях
© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь Рыжикова рассказала о своем сыне космонавте - Сергее
Любовь Рыжикова рассказала о своем сыне космонавте - Сергее Фото:

Мать первого югорского космонавта Сергея Рыжикова рассказала о его детстве и семейных традициях перед отправкой в космос. Теплыми воспоминаниями Любовь Рыжикова поделилась с URA.RU.

«Сережа в детстве был, как и все дети — любознательным, активным и деятельным. С пятилетнего возраста он мечтал и утвердительно говорил, что будет военным летчиком. Я с детства знала его мечту, поэтому всегда поддерживала и помогала», — рассказывает мама космонавта.

В школьные годы Сергей ходил в Нижневартовский аэроклуб. Он прыгал с парашютом и активно занимался спортом. Мать будущего космонавта покупала и выписывала для него журналы «Авиация», а позже — «Авиация и космонавтика».

«Я была на Байконуре и на первом запуске, и сейчас тоже, я видела все и ощущала в живую. Очень тревожно и волнительно, чувства и состояние словами и не передать», — поделилась своими эмоциями во время запуска ракеты мать Сергея.

Женщина поделилась, что на каждый запуск они ездят всей семьей. С собой югорский космонавт берет семейные фотографии, письма от близких, а также икону.

Ранее URA.RU писало, что известно о космонавте из ХМАО, который отправился в космос на 8 месяцев. Космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков третий раз отправился на МКС с Байконура.

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Мать первого югорского космонавта Сергея Рыжикова рассказала о его детстве и семейных традициях перед отправкой в космос. Теплыми воспоминаниями Любовь Рыжикова поделилась с URA.RU. «Сережа в детстве был, как и все дети — любознательным, активным и деятельным. С пятилетнего возраста он мечтал и утвердительно говорил, что будет военным летчиком. Я с детства знала его мечту, поэтому всегда поддерживала и помогала», — рассказывает мама космонавта. В школьные годы Сергей ходил в Нижневартовский аэроклуб. Он прыгал с парашютом и активно занимался спортом. Мать будущего космонавта покупала и выписывала для него журналы «Авиация», а позже — «Авиация и космонавтика». «Я была на Байконуре и на первом запуске, и сейчас тоже, я видела все и ощущала в живую. Очень тревожно и волнительно, чувства и состояние словами и не передать», — поделилась своими эмоциями во время запуска ракеты мать Сергея. Женщина поделилась, что на каждый запуск они ездят всей семьей. С собой югорский космонавт берет семейные фотографии, письма от близких, а также икону. Ранее URA.RU писало, что известно о космонавте из ХМАО, который отправился в космос на 8 месяцев. Космонавт-испытатель из Нижневартовска Сергей Рыжиков третий раз отправился на МКС с Байконура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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