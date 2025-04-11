11 апреля 2025

В ХМАО загорелся деревянный многоквартирный дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели эвакуировали 15 человек
Спасатели эвакуировали 15 человек Фото:

В Ханты-Мансийске днем 12 апреля загорелась крыша деревянного двухэтажного дома по улице Гагарина. В окружном Управлении МЧС сообщили, что из огня спасено два человека.

Пожар произошел на крыше здания
Пожар произошел на крыше здания
Фото:

«В 15:45 поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном деревянном доме по улице Гагарина в Ханты-Мансийске. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой дым из-под кровли дома. Пожарными спасены два человека», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Еще 15 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Причины устанавливаются.

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В Ханты-Мансийске днем 12 апреля загорелась крыша деревянного двухэтажного дома по улице Гагарина. В окружном Управлении МЧС сообщили, что из огня спасено два человека. «В 15:45 поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном деревянном доме по улице Гагарина в Ханты-Мансийске. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой дым из-под кровли дома. Пожарными спасены два человека», — сообщается в telegram-канале ведомства. Еще 15 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Причины устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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