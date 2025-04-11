В Ханты-Мансийске днем 12 апреля загорелась крыша деревянного двухэтажного дома по улице Гагарина. В окружном Управлении МЧС сообщили, что из огня спасено два человека.
«В 15:45 поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном деревянном доме по улице Гагарина в Ханты-Мансийске. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался густой дым из-под кровли дома. Пожарными спасены два человека», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Еще 15 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. Причины устанавливаются.
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