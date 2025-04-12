Борт Utair вынужден был уйти на запасной аэродром в Тюмени. Скрин

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На борту с поломкой работают специалисты
На борту с поломкой работают специалисты Фото:

Самолет авиакомпании Utair из Тюмени в Сочи после взлета вынужден был уйти на запасной аэродром. Согласно данным telegram-канала «Aviaincident», в воздухе отказал автопилот.

«12.04.2025 рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сочи — экипаж доложил об отказе автопилота. Следует на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении. Уточняется, что экстренных сигналов экипаж не объявлял.

В настоящее время вылет рейса перенесен на 20:00 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта «Рощино». Там подтвердили техническую неисправность самолета и сообщили, что на борту работают специалисты.

Вылет перенесен на 12 апреля в 20:00
Вылет перенесен на 12 апреля в 20:00
Фото:

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Самолет авиакомпании Utair из Тюмени в Сочи после взлета вынужден был уйти на запасной аэродром. Согласно данным telegram-канала «Aviaincident», в воздухе отказал автопилот. «12.04.2025 рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сочи — экипаж доложил об отказе автопилота. Следует на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении. Уточняется, что экстренных сигналов экипаж не объявлял. В настоящее время вылет рейса перенесен на 20:00 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта «Рощино». Там подтвердили техническую неисправность самолета и сообщили, что на борту работают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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