Самолет авиакомпании Utair из Тюмени в Сочи после взлета вынужден был уйти на запасной аэродром. Согласно данным telegram-канала «Aviaincident», в воздухе отказал автопилот.
«12.04.2025 рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сочи — экипаж доложил об отказе автопилота. Следует на запасной аэродром в Тюмень», — говорится в сообщении. Уточняется, что экстренных сигналов экипаж не объявлял.
В настоящее время вылет рейса перенесен на 20:00 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу аэропорта «Рощино». Там подтвердили техническую неисправность самолета и сообщили, что на борту работают специалисты.
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