11 апреля 2025

Жители ХМАО начали купаться в огромных лужах во дворах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Мегиона жалуются на огромную лужу во дворе
Жители Мегиона жалуются на огромную лужу во дворе Фото:

В Мегионе (ХМАО) во дворах по улице Львовская, 6а образовалась огромная лужа. Она достигла таких глубины и размера, что люди уже начали в ней купаться, рассказал URA.RU один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным.

«Мегион, Львовская, 6а. Всплыл городок. Как вам такое море для купания?» — написал югорчанин.

URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

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В Мегионе (ХМАО) во дворах по улице Львовская, 6а образовалась огромная лужа. Она достигла таких глубины и размера, что люди уже начали в ней купаться, рассказал URA.RU один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным. «Мегион, Львовская, 6а. Всплыл городок. Как вам такое море для купания?» — написал югорчанин. URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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