Жители Мегиона жалуются на огромную лужу во дворе
В Мегионе (ХМАО) во дворах по улице Львовская, 6а образовалась огромная лужа. Она достигла таких глубины и размера, что люди уже начали в ней купаться, рассказал URA.RU один из местных жителей, пожелавший остаться анонимным.
«Мегион, Львовская, 6а. Всплыл городок. Как вам такое море для купания?» — написал югорчанин.
URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
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