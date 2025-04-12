Водители электромобилей из ХМАО жалуются, что не могут доехать до Тобольска

Водители электромобилей из ХМАО пожаловались на то, что не могут добраться до Тобольска из-за отсутствия соответствующих заправок на пути. Об этом рассказал предприниматель Сергей Терентьев на бизнес-встрече с заместителем губернатора ХМАО Сергеем Афанасьевым.
«Люди, которые живут на севере и передвигаются на электроавтомобилях, просто не могут доехать до Тобольска из-за нехватки заряда аккумуляторной батареи. На середине пути уже нужна подзарядка, кто-то возит с собой переходники, но найти место и розетку на трассе очень сложно», — рассказал Терентьев.
Бизнесмен заявил, что спасением для водителей электромобилей станет заправка в Салыме — поселке, находящемся посередине пути до Тобольска. Для этого он обратился к властям с просьбой о помощи.
На это заместитель губернатора ХМАО Афанасьев ответил, что особого спроса на электрозаправки в округе нет, поскольку слишком малое количество югорчан пользуется электромобилями. «Это скорее единичные случаи. Но учитывая повышающийся спрос на такие автомобили — это важная история. Мы попробуем включить это предложение в те программы финансирования, которые есть», — сказал он.
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