В Челябинске жителя Ингушетии отправили за решетку за поножовщину двадцатилетней давности

Мужчина совершил убийства в 2001 и 2002 годах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске жителя Ингушетии отправили в колонию строгого режима на 16 лет за совершенные больше 20 лет назад преступления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за мужчиной значатся несколько эпизодов, связанных с убийством.

«В марте 2002 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на дискотеке в Октябрьском районе, спровоцировав конфликт с посетителем дискотеки, нанес ему на улице несколько ножевых ранений, а также ударил ножом двух мужчинам, пытавшимся предотвратить конфликт. Все потерпевшие были госпитализированы в больницу, где один из мужчин, с которым произошел первоначальный конфликт, скончался от полученного ранения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве пояснили, что на решение суда повлиял и инцидент, произошедший годом ранее до описанных событий. В августе 2001 года подсудимый зарезал работника автозаправки в Республике Ингушетия.

С того времени он скрывался от следствия по поддельным документам. После задержания, в сентябре 2021 года, он отрицал вину в совершенных преступлениях, указывая, что оборонялся в ходе драки.