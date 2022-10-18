Приставы взыскали долги с крупного пермского завода

Судебные приставы в Пермском крае взыскали долг с предприятия
Судебные приставы взыскали долг в размере 1,6 млн рублей за услуги связи с АО «Нытва». Об этом сообщается на сайте краевого УФССП.
«АО „Нытва“ задолжало российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов 1,6 млн рублей. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору. По факту задолженности приставами было возбуждено дело», — сообщили в ведомстве.
Судебные приставы арестовали транспорт, принадлежащий АО «Нытва». После этого предприятие перечислило всю сумму задолженности, исполнительное производство прекращено.
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