18 октября 2022

Приставы взыскали долги с крупного пермского завода

С АО «Нытва» взыскано более 1,6 млн рублей за услуги связи
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, шеврон, федеральная служба судебных приставов
Судебные приставы в Пермском крае взыскали долг с предприятия Фото:

Судебные приставы взыскали долг в размере 1,6 млн рублей за услуги связи с АО «Нытва». Об этом сообщается на сайте краевого УФССП.

«АО „Нытва“ задолжало российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов 1,6 млн рублей. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору. По факту задолженности приставами было возбуждено дело», — сообщили в ведомстве.

Судебные приставы арестовали транспорт, принадлежащий АО «Нытва». После этого предприятие перечислило всю сумму задолженности, исполнительное производство прекращено.

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Судебные приставы взыскали долг в размере 1,6 млн рублей за услуги связи с АО «Нытва». Об этом сообщается на сайте краевого УФССП. «АО „Нытва“ задолжало российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов 1,6 млн рублей. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору. По факту задолженности приставами было возбуждено дело», — сообщили в ведомстве. Судебные приставы арестовали транспорт, принадлежащий АО «Нытва». После этого предприятие перечислило всю сумму задолженности, исполнительное производство прекращено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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