Приставы взыскали долги с крупного пермского завода

С АО «Нытва» взыскано более 1,6 млн рублей за услуги связи

19 октября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Судебные приставы в Пермском крае взыскали долг с предприятия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Судебные приставы взыскали долг в размере 1,6 млн рублей за услуги связи с АО «Нытва». Об этом сообщается на сайте краевого УФССП. «АО „Нытва“ задолжало российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов 1,6 млн рублей. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору. По факту задолженности приставами было возбуждено дело», — сообщили в ведомстве. Судебные приставы арестовали транспорт, принадлежащий АО «Нытва». После этого предприятие перечислило всю сумму задолженности, исполнительное производство прекращено.

Судебные приставы взыскали долг в размере 1,6 млн рублей за услуги связи с АО «Нытва». Об этом сообщается на сайте краевого УФССП. «АО „Нытва“ задолжало российскому провайдеру цифровых услуг и сервисов 1,6 млн рублей. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору. По факту задолженности приставами было возбуждено дело», — сообщили в ведомстве. Судебные приставы арестовали транспорт, принадлежащий АО «Нытва». После этого предприятие перечислило всю сумму задолженности, исполнительное производство прекращено.