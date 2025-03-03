В Перми стали больше строить

Пермь заняла 18 место в рейтинге строительства жилья. На одного жителя Перми приходится 1,68 квадратных метров новостроек. Такие данные содержатся в исследовании РИА Рейтинг.
«По площади строящихся квартир на одного жителя Пермь занимает 18 место. На одного пермяка приходится 1,68 метра новой недвижимости», — сообщается в исследовании. Год назад Пермь занимала 20-е место, таким образом, в 2024 году город укрепил свои позиции.
Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 4,27 квадратных метров жилья. Столица Кубани на протяжении нескольких лет является одним из самых быстро растущих городов России.
Вторую и третью строчку рейтинга занимают Тюмень и Владивосток. Последнюю строчку занимает Комсомольск-на-Амуре. Там строят лишь 0,01 квадратного метра на душу населения.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 19 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни. Прикамье улучшило свои показатели по сравнению с 2023 годом на три пункта.
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