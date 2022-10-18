Студенты екатеринбургского вуза собирают вещи для мобилизованных. Видео

19 октября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Уральские студенты присоединились к сбору помощи мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Екатеринбургском институте физической культуры организовали сбор помощи мобилизованным, студенты первыми подключились к поддержке защитников фронта. Об этом сообщает директор вуза Игорь Сазонов. «Как только мы обозначили, что нужна будет помощь, практически каждый студент на следующий день пришел и спросил, что необходимо. Больше всего поразило, что приходят не только они, но и их друзья, товарищи», — поделился Сазонов. Пункт сбора помощи для мобилизованных работает круглосуточно. Адрес вуза: Екатеринбург, улица Шаумяна, 85. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане собрали сотни тысяч рублей на помощь мобилизованным. Средства пошли на спальные мешки военнослужащим. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных действий планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы и подходящую воинскую специальность. 14 октября глава государства анонсировал сроки окончания мобилизации. По его словам, она должна завершиться в течение двух недель.

В Екатеринбургском институте физической культуры организовали сбор помощи мобилизованным, студенты первыми подключились к поддержке защитников фронта. Об этом сообщает директор вуза Игорь Сазонов. «Как только мы обозначили, что нужна будет помощь, практически каждый студент на следующий день пришел и спросил, что необходимо. Больше всего поразило, что приходят не только они, но и их друзья, товарищи», — поделился Сазонов. Пункт сбора помощи для мобилизованных работает круглосуточно. Адрес вуза: Екатеринбург, улица Шаумяна, 85. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане собрали сотни тысяч рублей на помощь мобилизованным. Средства пошли на спальные мешки военнослужащим. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных действий планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов, имеющих опыт службы и подходящую воинскую специальность. 14 октября глава государства анонсировал сроки окончания мобилизации. По его словам, она должна завершиться в течение двух недель.