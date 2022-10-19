19 октября 2022

В Нижнем Тагиле в подъезде дома нашли мужчину с перерезанным горлом

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По словам очевидца, полицейские опросили соседей Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подъезде дома на Ломоносова, 9а нашли лежачего мужчину с перерезанным горлом. Очевидец сообщает, что мужчину спасти не удалось.

«В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле на лестничной площадке дома на Ломоносова, 9а один из жильцов наткнулся на лежащего мужчину с перерезанным горлом. Спасти его не удалось», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца.

Очевидец сообщил, что мужчина хрипел и пытался что-то сказать. «Может, хотел сообщить — кто это сделал, но, к сожалению, в скором времени скончался. Одет был прилично, видно, что нормальный человек и не бомж», — пишет издание. По словам очевидца, полицейские опросили соседей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало о жительнице Березовского Татьяне Голоушкиной, которая зарезала ревновавшего сожителя. Преступление произошло 11 февраля, однако известно о нем стало 13 октября.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в подъезде дома на Ломоносова, 9а нашли лежачего мужчину с перерезанным горлом. Очевидец сообщает, что мужчину спасти не удалось. «В конце прошлой недели в Нижнем Тагиле на лестничной площадке дома на Ломоносова, 9а один из жильцов наткнулся на лежащего мужчину с перерезанным горлом. Спасти его не удалось», — пишет Е1.RU со ссылкой на очевидца. Очевидец сообщил, что мужчина хрипел и пытался что-то сказать. «Может, хотел сообщить — кто это сделал, но, к сожалению, в скором времени скончался. Одет был прилично, видно, что нормальный человек и не бомж», — пишет издание. По словам очевидца, полицейские опросили соседей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало о жительнице Березовского Татьяне Голоушкиной, которая зарезала ревновавшего сожителя. Преступление произошло 11 февраля, однако известно о нем стало 13 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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