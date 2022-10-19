Азербайджанская диаспора закупает амуницию для мобилизованных свердловчан

Азербайджанцы собирают средства, чтобы помочь солдатам приобрести амуницию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Азербайджанская диаспора в Свердловской области приняла решение экипировать мобилизованных земляков, которые отправляются в зону проведения СВО. Деньги на обмундирование выделяют как представители бизнеса, так и обычные уроженцы Страны огней. Однако помощь оказывается ни только уроженцам Азербайджана, но и каждому участнику спецоперации в регионе, который нуждается в материальной поддержке во время сборов. Об этом URA.RU рассказал глава диаспоры Шахин Шихлински.

«Азербайджанцы собирают средства, чтобы помочь нашим солдатам приобрести амуницию, если таковая потребность имеется. Кроме экипировки мы приобретаем лекарства, жгуты, зимние вещи. Одним словом, стараемся обеспечить всем необходимым», — отметил Шихлински.

По словам главы региональной диаспоры, обратиться за помощью может любой свердловчанин, который попал под частичную мобилизацию. «Мы не разделяем солдат на своих и чужих. И азербайджанцы, и русские, и все мужчины нашего региона, которых мобилизовали, могут обратиться к нам за помощью. Мы поможем всем, чем только сможем», — резюмировал он.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву подлежат граждане, состоящие в запасе. Всего под частичную мобилизацию попали 300 тысяч россиян.