В Свердловской области нашли 21 свалку на землях под сельское хозяйство

Сотрудники Россельхознадзора недовольны тем, что владельцы сельскохозяйственных земель слишком долго убирают свалки, тем самым наносят вред качеству земли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С начала года в Свердловской области нашли 21 свалку на землях сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составляет порядка 800 га. Земли принадлежат органам местного самоуправления, но чиновники не спешат устранять нарушения, сообщают специалисты областного Россельхознадзора на официальном сайте.

«В 2022 году выявлены нарушения на 21 земельном участке общей площадью 800 га, которые принадлежат органам местного самоуправления. В адрес шести муниципальных образований направлено 16 предостережений. Нарушения, прежде всего, связаны с неиспользуемыми по назначению землями под сельское хозяйство, там размещены несанкционированные свалки и места захламления отходами производства», — рассказали в ведомстве.

За последние пять лет специалисты Россельхознадзора находили в Свердловской области 128 несанкционированных свалок, при этом 70 из них так и не убрали за это время. Многие свалки небольшие по площади, и убрать их можно быстро, но представители органов местного самоуправления, которым принадлежат земли, не спешат устранять нарушения. В итоге земле наносится большой вред, и в будущем, чтобы вернуть ее качественное состояние, потребуются большие вложения, добавляют в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Екатеринбурга, которая самостоятельно решила прибраться в лесу. Она убрала четыре небольшие свалки на маршруте, по которому обычно гуляет.