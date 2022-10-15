Волонтер убрала четыре свалки в лесу под Екатеринбургом. Фото

16 октября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга прибралась на участке, где часто гуляет (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Екатеринбурга прибралась в лесу недалеко от города, чтобы мусор не ушел под снег с наступлением холодов. На участке протяженностью километр она убрала четыре свалки. О своей инициативе местная жительница рассказала в соцсетях. «Есть одно место недалеко от Екатеринбурга, которое я очень люблю. На протяжении одного километра очень красивые места. Уже несколько лет я периодически очищаю это место от мусора, как минимум весной и осенью. Вот и сегодня тоже этим занялась, чтобы мусор не ушел под снег», — написала девушка в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования». Она убрала четыре небольшие свалки и одиночный мусор, вплоть до окурков. Получилось четыре мешка с мусором, и это хороший результат, отмечает волонтер. В первые годы мусора на участке было намного больше. Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на стихийную свалку мусора. Ее убрали после публикации URA.RU. Активистка собрала мусор на участке, по которому часто гуляет Фото: telegram-канал «Добровольцы быстрого реагирования» Екатеринбурженка собрала четыре мешка мусора Фото: telegram-канал «Добровольцы быстрого реагирования»

Жительница Екатеринбурга прибралась в лесу недалеко от города, чтобы мусор не ушел под снег с наступлением холодов. На участке протяженностью километр она убрала четыре свалки. О своей инициативе местная жительница рассказала в соцсетях. «Есть одно место недалеко от Екатеринбурга, которое я очень люблю. На протяжении одного километра очень красивые места. Уже несколько лет я периодически очищаю это место от мусора, как минимум весной и осенью. Вот и сегодня тоже этим занялась, чтобы мусор не ушел под снег», — написала девушка в telegram-канале «Добровольцы быстрого реагирования». Она убрала четыре небольшие свалки и одиночный мусор, вплоть до окурков. Получилось четыре мешка с мусором, и это хороший результат, отмечает волонтер. В первые годы мусора на участке было намного больше. Ранее URA.RU сообщало, что жители Академического района Екатеринбурга пожаловались на стихийную свалку мусора. Ее убрали после публикации URA.RU.