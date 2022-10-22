Иммунолог Крючков назвал инфаркт и инсульт редкими проявлениями постковида

Иммунолог Крючков: инсульт, инфаркт или тромбозы это редкие проявления постковида

22 октября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

После выздоровления от COVID-19 следует еще раз обследоваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В редких случаях у человека при постковидном синдроме могут развиться инсульт, инфаркт или тромбозы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Наиболее редкие последствия это, как правило, наиболее тяжелые. Это инфаркты, инсульты и тромбозы. Известно, что очень сильно подскакивает риск в течение как минимум первого года после перенесенного ковида. При том даже после легких случаев. У переболевших коронавирусом в средней и среднетяжелой формах еще больше разница. Это происходит из-за того, что нарушается свертываемость крови», — сказал Николай Крючков. По словам эксперта, после того, как человек излечился от коронавируса, ему следует еще раз проверить свой организм. «Человек дальше не лечится, не проверяется. Кроме того, возможно вялое, системное воспаление, в том числе в миокарде, стенках сосудов. Оно вполне может сохраняться. Еще есть третий механизм, но он более редкий. Это прямое патогенетическое действие вируса, то есть прямое повреждающее действие. В результате риски резко увеличиваются», — отметил иммунолог. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что от постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, которые имеют два и более хронических заболевания. Происходит это из-за повторяющихся случаев заражения данных пациентов коронавирусом.

В редких случаях у человека при постковидном синдроме могут развиться инсульт, инфаркт или тромбозы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Наиболее редкие последствия это, как правило, наиболее тяжелые. Это инфаркты, инсульты и тромбозы. Известно, что очень сильно подскакивает риск в течение как минимум первого года после перенесенного ковида. При том даже после легких случаев. У переболевших коронавирусом в средней и среднетяжелой формах еще больше разница. Это происходит из-за того, что нарушается свертываемость крови», — сказал Николай Крючков. По словам эксперта, после того, как человек излечился от коронавируса, ему следует еще раз проверить свой организм. «Человек дальше не лечится, не проверяется. Кроме того, возможно вялое, системное воспаление, в том числе в миокарде, стенках сосудов. Оно вполне может сохраняться. Еще есть третий механизм, но он более редкий. Это прямое патогенетическое действие вируса, то есть прямое повреждающее действие. В результате риски резко увеличиваются», — отметил иммунолог. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что от постковидного синдрома сложно вылечить пациентов, которые имеют два и более хронических заболевания. Происходит это из-за повторяющихся случаев заражения данных пациентов коронавирусом.