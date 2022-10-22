Врач назвала первые признаки инсульта

Врач Шарапова: признаки инсульта — нарушение мимики, слабость конечностей и неразборчивая речь

По словам врача, инсульт случается из-за сужения или закупорки мозговой артерии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первыми признаками инсульта являются нарушения в мимике человека, слабость в его конечностях, а также затруднения речи. Об этом сообщила профессор и главный врач медицинского холдинга им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

«У человека [при инсульте] нарушается мимика — перекашивается лицо, а уголок рта опускается. Ослабевают конечности — плохо двигается рука, или нога. Затрудняется речь или вовсе становится неразборчивой», — поделилась Шарапова в интервью Sport24 . Она отметила, что при любом из этих признаков важно срочно вызвать скорую помощь, чтобы минимизировать последствия заболевания.

Врач пояснила, что инсульт является мозговым ударом или острым нарушением кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным нарушением мозговых функций. «Оно может длиться более 24 часов или привести к смерти», — добавила Шарапова. По словам профессора, инсульт случается в результате нарушения нормального тока крови в головном мозге. Это происходит из-за сужения, разрыва или закупорки мозговой артерии. «Клетки перестают получать в необходимом количестве питательные вещества и кислород. В результате этого они погибают», — объяснила врач.

Предотвратить появление инсульта можно отказавшись от курения и алкоголя, а также ответственно подходя к питанию. «Включать в рацион пищу на пару, отварное и тушеное мясо, зелень, фрукты и овощи», — рекомендует Шарапова. Также, по мнению врача, важно контролировать артериальное давление и иногда проходить исследования сосудов головного мозга.

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