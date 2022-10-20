Военнослужащих с востока ХМАО отправили на спецоперацию

Мобилизованные и добровольцы из Нижневартовска отправились в учебные центры

Фото: Елена Антипина © URA.RU Из Нижневартовска военные отправятся на боевое слаживание

новость из сюжета Мобилизация в России

В учебные центры из ХМАО отправились автобусы с мобилизованными и добровольцами из Радужного, Нижневартовска и Нижневартовского района. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко пообещал сделать все для поддержки семей фронтовиков, передает корреспондент URA.RU.

«Я горжусь вашей гражданской позицией, вашим стремлением помочь нашей Отчизне, чтобы завершить специальную военную операцию и с победой вернуться домой. Дорогие земляки! Пока вы будете выполнять боевую задачу, мы приложим максимальные усилия, чтобы ваши семьи, ваши родные и близкие ни в чем не нуждались», — обратился Кощенко к военнослужащим во время построения у военкомата.

Военнослужащих отправили в учебные центры на двух автобусах. В каких именно гарнизонах разместят мобилизованных, в военкомате Нижневартовска не уточняют. Один из добровольцев на условиях анонимности сообщил, что его направили в Чебаркуль. Там уже развернут палаточный городок.

Ранее URA.RU писало о планах властей отправить в учебные центры мобилизованных жителей ХМАО. Вице-губернатор Азат Ислаев сообщил, что отправка пройдет с 19 по 22 октября.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.