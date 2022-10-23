Депутат из Трехгорного (Челябинская область) Юрий Мельников отправляется добровольцем в зону проведения спецоперации. Мельников сообщил, что для него наступило время принять непростое, но правильное решение.
«В жизни каждого мужчины наступает время принятия не простых, но правильных решений. Как офицер запаса и гражданин РФ я в добровольном порядке мобилизуюсь для участия в проведении специальной военной операции», — написал Мельников на своей странице во «ВКонтакте».
По словам депутата, отправка на боевое слаживание ребят из Трехгорного состоится завтра, 25 октября, от ДК «Икар». Мельников пригласил всех жителей проводить его и мобилизованных парней.
Мельников отметил, что с его уходом на фронт депутатская работа не прекратится. По всем вопросам в округе можно будет обратится к любому депутату городской фракции «Единой России».
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