Челябинский депутат отправляется добровольцев в зону СВО

Депутат Юрий Мельников сообщил, что он принял мужское решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат из Трехгорного (Челябинская область) Юрий Мельников отправляется добровольцем в зону проведения спецоперации. Мельников сообщил, что для него наступило время принять непростое, но правильное решение.

«В жизни каждого мужчины наступает время принятия не простых, но правильных решений. Как офицер запаса и гражданин РФ я в добровольном порядке мобилизуюсь для участия в проведении специальной военной операции», — написал Мельников на своей странице во «ВКонтакте».

По словам депутата, отправка на боевое слаживание ребят из Трехгорного состоится завтра, 25 октября, от ДК «Икар». Мельников пригласил всех жителей проводить его и мобилизованных парней.

Мельников отметил, что с его уходом на фронт депутатская работа не прекратится. По всем вопросам в округе можно будет обратится к любому депутату городской фракции «Единой России».