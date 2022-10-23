Из-за угроз подростка в пермском городе усилили охрану школ

Из-за беседы подростков в школах Березников усилили пропускной режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) усилили охрану школ из-за разговора подростка о том, что он пойдет покупать ружье. Письмо с сообщением об этом, направленное из березниковской полиции в управление образования, был опубликован в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«В ОМВД по Березниковскому округу поступила информация о разговоре трех несовершеннолетних. Один из которых говорил: «Завтра мне на карту переведут деньги в размере 500 000 рублей, и я пойду покупать ружье». После чего подросток жестом показал пистолет и то, как надевает маску». Просим проявить бдительность и усилить контроль за пропускным режимом в общеобразовательных учреждениях», — говорится в документе.

В управлении образования администрации города Березники URA.RU подтвердили подлинность письма. «Мы направляли [этот документ] руководителям для усиления пропускного режима. По факту того, как документ оказался в соцсетях полиция ведет расследование», — сообщила замначальника управления Татьяна Халиулина.

В пресс-службе краевого ГУ МВД сообщили, что в ходе проверки личности подростков были установлены. Выяснилось, что в разговоре речь шла об интернет-игре, каких-либо противоправных действий школьники совершать не собирались.