Подростки в ХМАО терроризируют местных жителей

В Нефтеюганске подростки бьют окна и пугают жителей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 6-м микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) горожане жалуются на подростков, которые бьют окна и пугают местных жителей. Информация об этом опубликована в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Группа подростков пыталась совершить поджог жилого дома. Уже не первый день эти пацаны пытаются проникнуть в жилую квартиру на первом этаже, бьют окна. Вчера кинули булыжник в окно подъезда, как раз в это время из квартиры выходили, слава богу никто не пострадал», — написал Владимир Павленко. Он добавил, что о случившемся сообщил в полицию.

«Вообще страх потеряли», — прокомментировал Денис Залога. «Какие дети, такие и родители», — ответила под постом Гульнас Мухамедчанова. «Работает ли у нас участковый по микрорайону? Надо наводить порядок», — написала Ольга Тимофеева.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска жалуются на подростков, которые ломают детские площадки и не реагируют на замечания. В соцсети «ВКонтакте» советуют найти родителей и оштрафовать на «кругленькую сумму». Другие требуют физических наказаний для подростков.

Разбитое окно Фото: «Типичный Нефтеюганск», «ВКонтакте»