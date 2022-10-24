Медведев пригрозил Западу новыми танками и ракетами

Танков, высокоточных ракет и дронов у ВС РФ становится больше, заявил Медведев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Так он ответил на сообщения зарубежных изданий, что военная техника и вооружение в России скоро закончатся.
«Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», — сказал Медведев в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил ответить ядерным оружием на удар НАТО по Крыму. Также отметил, что не надо пугать Россию разговорами об ударе НАТО по Крыму — ответ ядерным ударом будет молниеносным.
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