Медведев пригрозил Западу новыми танками и ракетами

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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники, танк т-72
Танков, высокоточных ракет и дронов у ВС РФ становится больше, заявил Медведев Фото:
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Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Так он ответил на сообщения зарубежных изданий, что военная техника и вооружение в России скоро закончатся.

«Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», — сказал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил ответить ядерным оружием на удар НАТО по Крыму. Также отметил, что не надо пугать Россию разговорами об ударе НАТО по Крыму — ответ ядерным ударом будет молниеносным.

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Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Так он ответил на сообщения зарубежных изданий, что военная техника и вооружение в России скоро закончатся. «Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», — сказал Медведев в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Медведев пригрозил ответить ядерным оружием на удар НАТО по Крыму. Также отметил, что не надо пугать Россию разговорами об ударе НАТО по Крыму — ответ ядерным ударом будет молниеносным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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