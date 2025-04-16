Мишустин нашел быстрое и дешевое решение по расселению аварийных домов

В России начнут быстрее расселять аварийные дома. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил на встрече с главой компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым 16 апреля производство деревянных домокомплектов, которые можно возводить за три недели. Как объяснили эксперты URA.RU, такие дома могут стать заменой дорогостоящему каменному жилью и частично решить проблему с ветхим фондом.
«Вы возглавляете компанию, которая занимается производством строительных материалов. Причем, несмотря на беспрецедентное внешнее давление в эти несколько лет, вы наращиваете мощности, занимаетесь импортозамещением, что очень важно, развиваете добычу минеральных компонентов, выпуск пиломатериалов. А это все элементы строительства, без которых сейчас никуда», — начал премьер и попросил Колесникова рассказать о самой востребованной продукции компании.
Основой поставок на российский рынок остается каменная вата, экструзионный пенополистирол — в прошлом году предприятие увеличило их сбыт на 5%, уточнил глава предприятия. Продажа кровли, теплоизоляции выросли примерно на 5–6%, продолжил он. По словам предпринимателя, компания смелее стала внедрять новые продукты, в частности, начала заниматься домокомплектами. «Делаем это, чтобы увеличить темп роста производительности труда не только на нашем производстве, но и вообще во всем цикле. Чтобы сборка домов составляла не три месяца, а лишь три недели», — подчеркнул Колесников.
Домокомплекты — это здорово и современно, сказал Мишустин, заслушав доклад. «Хочу пожелать удачи сотрудникам такого крупного предприятия. Конечно, и кадровый вопрос, и вопрос создания новых технологий на повестке дня, и рассчитываем, что вы будете принимать активное участие также в развитии образовательных программ», — подытожил премьер.
В 2023 году президент России Владимир Путин на совещании по развитию лесопромышленной отрасли поручил начать использовать малоэтажные деревянные дома промышленного производства для расселения аварийного жилья. На совещании с правительством 14 апреля 2025 года он также пообещал поддерживать те компании, которые осваивают эту сферу.
Деревянные дома строятся намного быстрее жилья из железобетонных конструкций и обходятся дешевле, поэтому такие сооружения в двух-трехэтажном исполнении могут заменить аварийное жилье. Но есть и препятствия для реализации этой идеи, объяснил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
«У такого дома есть плюсы — его легко привезти в любую точку страны, быстро поставить фундамент и построить. Кроме того, этим может заниматься обычная компания, а не девелопер. То есть, мобильно и быстро», — сказал эксперт.
Единственный нюанс, который будет тормозить процесс переселения в такие дома — психологический, отметил он. Люди в России пока не воспринимают деревянные дома с несколькими квартирами как качественное жилье, уточнил Барсуков. «Согласятся ли россияне из аварийного жилья переселяться в такие дома — сказать не могу. Хотя на самом деле их конструкция надежна. В странах Северной Европы по такой технологии строят активно. В Штатах вообще возводят дома из дерева под тысячу квадратных метров, есть и трех-, и четырехэтажные сооружения. Важно только соблюдать технологию строительства», — пояснил специалист.
Деревянные домокомплекты могут стать заменой каменному жилью в сейсмически активных зонах с аварийным жильем, считает член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин. «Возможно, не везде удастся переселить людей в деревянные дома, но они безопаснее во время землетрясения, поэтому точечно это может быть удачным решением. Так уже предлагали делать в Италии после похожих катаклизмов», — напомнил он.
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